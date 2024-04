Onde assistir a River Plate x Nacional ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores

Confronto é válido pela segunda rodada do grupo H da Libertadores; veja as prováveis escalações e onde assistir

River Plate e Nacional-URU vão a campo nesta quinta-feira (11), às 21h (horário de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O jogo será no estádio Mâs Monumental, em Buenos Aires, na Argentina, com transmissão ao vivo e exclusiva do Paramount+, serviço de streaming que detém direitos das competições da Conmebol (clique aqui e confira a programação dos jogos na íntegra).

Campeão do Argentino e do Troféu de Campeões de 2023, o River Plate se classificou para a fase de grupos como cabeça de chave e provou o porquê na estreia, vencendo o Deportivo Táchira por 2 a 0 fora de casa. Terceiro lugar de sua chave na Copa da Liga da Argentina, a equipe precisa vencer com o apoio de sua torcida para concretizar de vez o primeiro lugar no grupo H, disputado no momento com o rival desta segunda rodada.

Os uruguaios buscam o tetracampeonato da Libertadores e também já estrearam com o pé direito. Na primeira rodada, derrotaram o Libertad por 2 a 0 em Montevideo e dividem o trono do grupo com os argentinos, já que venceram pelo mesmo placar. Há seis jogos sem saber o que é derrota, o Nacional é o atual quarto colocado do Campeonato Uruguaio, e também precisa, ao menos, pontuar em Buenos Aires.

A última vez em que as equipes se enfrentaram foi na Copa Libertadores de 2020, mas nas quartas de final. Na ocasião, o River venceu em casa por 2 a 0 o jogo de ida, e na volta aplicou uma goleada de 6 a 2 em pleno Gran Parque Central.

Prováveis escalações

River Plate: Armani; Boselli, Pirez, Paulo Diaz e Enzo Díaz; Fonseca, Aliendro e Nacho Fernández; Solari, Miguel Borja e Colidio. Técnico: Martin Demichelis.

Nacional-URU: Mejía; Lozano, Romero, Antoni e Báez; Sanabria, Pereyra, Castro e Antonio Galeano; Bentancourt e Gonzalo Carneiro. Técnico: Álvaro Recoba.

Desfalques

River Plate

O River não contará com a joia Franco Mastantuono, por lesão, e com Ramiro Funes Mori, por indisposição.

Nacional

Os zagueiros Diego Polenta e Juan Izquierdo são desfalques por lesão.

Quando é?

Data: quinta-feira, 11 de abril de 2024

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Estádio Mâs Monumental, Buenos Aires - Argentina