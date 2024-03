Onde assistir a River Plate x Estudiantes ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Supercopa Argentina

Clubes se enfrentam nesta quarta, no Estádio Mário Kempes; veja como acompanhar na TV e na internet

River Plate e Estudiantes se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 21h10 (de Brasília), no Estádio Mário Kempes, pela Supercopa Argentina. A partida terá transmissão exclusiva do Star+, serviço de streaming ligado à ESPN (confira aqui a programação completa).

Atual campeão argentino, o River é líder do grupo A da Copa da Liga Argentina com 18 pontos. Além disso, o time comandado pelo ex-zagueiro Martín Demichelis começou com tudo e ainda não sabe o que é perder na temporada.

Garantido na disputa da Supercopa por ter levantado a última edição da Copa da Argentina, o Estudiantes ocupa a terceira colocação do grupo B, mas vem de duas derrotas consecutivas. Além disso, o time de La Plata venceu o adversário desta noite apenas uma vez nas últimas cinco ocasiões em que se enfrentaram.

O confronto entre os dois times tem 171 jogos oficiais disputados. O River Plate leva a melhor, com 95 vitórias, contra 38 do Estudiantes, e 38 empates.

Prováveis escalações

River Plate: Armani; Herrera, González Pirez, Paulo Díaz, Casco; Villagra, Aliendro; Nacho Fernández; Barco, Solari e Borja. Técnico: Martín Demichelis.

Estudiantes: Mansilla; Mancuso, Federico Fernández, Romero, Benedetti; José Sosa, Enzo Pérez, Ascacíbar, Altamirano; Méndez e Correa. Técnico: Eduardo Domínguez.

Desfalques

River Plate

Se recuperando de grave lesão no joelho, Pity Martínez está fora.

Estudiantes

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 13 de março de 2024

Horário: 21h10 (de Brasília)