Onde assistir a River Plate x Deportivo Táchira ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores 2024

Times vão a campo pela sexta e última rodada do grupo H; veja mais sobre a transmissão e as escalações

River Plate e Deportivo Táchira se enfrentam nesta quinta-feira (30), às 21h (horário de Brasília), em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2024. A disputa acontecerá no Estádio Mâs Monumental, em Núñez, e terá transmissão ao vivo para o Brasil através do Paramount+, serviço de streaming para os jogos da Conmebol (veja aqui a programação completa).

Invicto no grupo, o River Plate venceu quatro dos cinco desafios na Libertadores até aqui, e na última se garantiu nas oitavas de final ao vencer o Libertad por 2 a 0 jogando em casa. No Campeonato Argentino a equipe ganhou dois dos três primeiros jogos, e segue em bom momento para a competição continental. No final de semana, foram derrotados pelo Argentinos Juniors.

Por outro lado, o Táchira somou apenas um ponto dos 15 disputados por enquanto no grupo H - este conquistado em empate com o time paraguaio por 1 a 1 em casa. Na última rodada, foram derrotados pelo Nacional pelo placar mínimo, e também não avançaram à fase final da liga venezuelana, onde amargaram a nona colocação na tabela. Já são quatro jogos sem vitória do time.

No jogo da ida na fase de grupos, o River Plate saiu vitorioso por 2 a 0, mesmo jogando na Venezuela.

Prováveis escalações

River Plate: Armani; Sant’Anna, Boselli, Paulo Diaz e Casco; Villagra, Aliendro, Barco e Echeverri; Colídio e Borja. Técnico: Martin Demichelis.

Deportivo Táchira: Camargo; Haibrany Ruiz Díaz,Vivas e Gutierez; Vargas, Cova, Calzadilla, Mendoza e Tamiche; Hernandez e Uribe. Técnico: Eduardo Saragó.

Desfalques

River Plate

O River não contará com Leandro González Pirez, Nacho Fernández, Manuel Lanzini e Ramiro Funes Mori para a partida, todos lesionados.

Deportivo Táchira

Yanniel Hernández foi expulso no último jogo e está suspenso.

Quando é?