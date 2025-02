Onde assistir a Rio Ave x Porto ao vivo, na internet e na TV no Brasil e em Portugal, escalação, horário e mais do Campeonato Português 2024/25

Equipes realizam o fechamento da 20ª rodada da competição

Rio Ave e Porto jogam nesta segunda-feira (3), às 17h45 (horário de Brasília), em duelo válido pela 20ª rodada do Campeonato Português 2024/25. A partida acontece no Estádio dos Arcos e tem transmissão no Brasil da ESPN 3 e do Disney+, e da Sport TV 1, em Portugal (veja a programação completa de futebol aqui).

Jogando em seus domínios, o Rio Ave vai em busca de um bom resultado, apesar do duro adversário pela frente. Com duas vitórias, duas derrotas e um empate nas últimas cinco rodadas, o time ocupa a 10ª posição da tabela neste momento, com 23 pontos.

O Porto, por sua vez, tenta dar a volta por cima. Sem vencer há três rodadas (duas derrotas e um empate), a equipe do recém-chegado Martín Anselmi está em terceiro lugar com 41 pontos e mira uma vitória para poder encostar no vice-líder Benfica.

Prováveis escalações

Rio Ave: Miszta; Vrousai, Petrasso, Ntoi, Richards; Pohlmann, Tiknaz, Aguilera; Kiko Bondoso, Clayton, Tiago Morais. Técnico: Petit

Porto: Diogo Costa; João Mário, Tiago Djaló, Otávio, Francisco Moura; Vasco Sousa, Varela; Gonçalo Borges, Fábio Vieira, Pepê; Gul. Técnico: Martín Anselmi

Desfalques

Rio Ave

No departamento médico, Jonathan Panzo continua fora de combate.

Porto

Com lesão muscular, Marko Grujic está indisponível.

Quando é?