Onde assistir a Remo x Volta Redonda ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C

Estreando pela Série C, equipes se enfrentam neste sábado (20), no Baenão; confira a transmissão e mais detalhes da partida

Pela primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, Remo e Volta Redonda se enfrentam neste sábado (20), às 17h (de Brasília), no Baenão, em Belém. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming, e do Nosso Futebol, no pay-per-view (veja a programação completa).

Apesar de ter vencido metade dos jogos disputados em 2024, o Remo não começou a temporada do jeito que esperava. O vice-campeonato paraense pelo segundo ano consecutivo e a eliminação precoce na Copa do Brasil para o Porto Velho-RO, na primeira fase, e a campanha frustrante na Copa Verde, com eliminação no pênaltis para o rival Paysandu nas semifinais, geraram instabilidade no Azulão.

Do outro lado, o Volta Redonda vive momento ainda mais delicado. A equipe teve um inicio de ano bastante irregular, com somente duas vitórias, três empates e sete derrotas, em 12 jogos. Na Copa do Brasil, o Voltaço já ficou pelo caminho logo na primeira fase, sendo eliminado pelo Athletic. Além disso, no estadual, venceu apenas dois dos 11 confrontos que disputou, ficando com a décima colocação do campeonato.

Prováveis escalações

Remo: Marcelo Rangel; Thalys, Bruno Bispo, Ícaro, Hélder Santos; Paulinho Curuá, Sillas, Giovanni Pavani; Jáderson, Ribamar e Kelvin. Técnico: Gustavo Moríngo.

Volta Redonda: Jean Drosny; Wellington Silva, Michel Custódio, Bruno Barra, Sánchez; Danrley, Robinho e Júlio César; Berguinho, Italo e MV Técnico: Rogério Corrêa.

Desfalques

Remo

Sem desfalques confirmados.

Volta Redonda

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 20 de abril de 2024

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Banpará Baenão - Belém, PA

Arbitragem: Artur de Morais Fernandes (árbitro), Tiego Henrique dos Santos Braga e Tiago Gomes da Silva (assistentes) e Murilo Augusto Amoras de Almeida (quarto árbitro)