Onde assistir a Remo x Tuna Luso, ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal do Campeonato Paraense 2025

Clubes decidem a segunda vaga na grande final do Parazão deste ano

Remo e Tuna Luso entram em campo nesta quarta-feira (2), às 20h (horário de Brasília), em confronto válido pela semifinal do Campeonato Paraense 2025. A partida acontece no Estádio Mangueirão e terá transmissão ao vivo do Canal do Benja e do Esporte Na Cultura, no YouTube (confira a programação completa de futebol aqui).

Após eliminar o Santa Rosa nas quartas ao vencer por 2 a 0, o Remo tenta dar o passo final rumo à decisão do estadual. Com a vantagem de jogar em casa, o Leão tenta aproveitar o apoio de seu torcedor para seguir adiante.

Já a Tuna Luso avançou às semifinais da competição depois de superar o Castanhal nos pênaltis por 5 a 4, após um movimentado 3 a 3 no tempo normal.

De 2021 para cá, será a quarta ocasião que os dois clubes se cruzam nesta fase do campeonato. Enquanto a Tuna levou a melhor no primeiro ano, o Remo foi o vencedor do confronto em 2022 e 2024.

Prováveis escalações

Remo: Marcelo Rangel; Ivan Alvariño, Reynaldo, Klaus, Sávio; Caio Vinícius, Jaderson, Dodô; Pedro Rocha, Janderson, Ytalo. Técnico: Daniel Paulista

Tuna Luso: Lucão; George, Dedé, Bruno Miranda, Guilherme; Tiago Bagagem, Kauê, Paranhos; Anderson Feijão, Edgo, Ronaldy. Técnico: Ignácio Neto

Desfalques

Remo

Sem ausências confirmadas.

Tuna Luso

Sem ausências confirmadas.

Quando é?