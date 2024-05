Onde assistir a Remo x Tombense ao vivo na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Equipes se enfrentam neste domingo (19), no Baenão, pela Série C; confira a transmissão e mais informações da partida

Remo e Tombense se enfrentam na tarde deste domingo (19), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Série C. A partida será transmitida pelo DAZN, no streaming, e pelo Nosso Futebol+, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

O Remo chega ao duelo após finalmente ter conquistado sua primeira vitória na Série C, ao bater o Floresta-CE por 1 a 0 na última rodada. A equipe paraense buscava um triunfo para dar fim a uma série de sete jogos sem vencer, com quatro derrotas e três empates. A vitória foi vista como um alento para o time, que espera agora embalar uma sequência positiva e entrar na luta por uma vaga no G-8.

Do outro lado, o Tombense vem em um momento totalmente diferente. A equipe mineira venceu o Sampaio Corrêa-MA na última rodada, por 1 a 0, e vai em busca sua terceira vitória consecutiva na Série C. Com nove pontos, a equipe da Zona da Mata Mineira assumiu a terceira posição da tabela e agora quer seguir em ascensão, buscando até mesmo alcançar a liderança, que atualmente pertence ao Athletic club, com 12 pontos.

Prováveis escalações

Remo: Marcelo Rangel; Thalys, Jonilson, Ligger e Hélder (Raimar); Henrique Vigia (João Afonso), Paulinho Curuá e Jáderson; Kelvin, Ribamar e Ronald. Técnico: Gustavo Morínigo

Tombense: Felipe Garcia; Pedro Costa, Ednei, Roger Carvalho e Emerson; Rickson, Pierre e Moisés Ribeiro; Rafinha, Igor Bahia e Felipinho. Técnico: Raul Cabral.

Desfalques

Remo

Pavani, suspenso, é baixa.

Tombense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?