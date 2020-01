Onde assistir a Real Madrid x Atlético de Madrid, pela final da Supercopa da Espanha?

Os históricos rivais da capital irão decidir mais um título na Arábia Saudita; veja onde acompanhar o jogo ao vivo na TV e na Internet

Mais um Dérbi de Madrid, mais uma decisão de título! e medem forças mais uma vez neste domingo (12), a partir das 15h do horário de Brasília, na disputa pelo título da 'nova' Supercopa da ', que está sendo realizada na neste ano. A partida terá transmissão ao vivo do canal ESPN , na TV fechada e, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Real Madrid x Atlético de Madrid DATA Domingo, 12 de janeiro de 2020 LOCAL King Abdullah Sports City - Jeddah, KSA HORÁRIO 15h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Atlético pode vencer a Supercopa pela terceira vez em sua história (Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

REAL MADRID

O técnico Zinedine Zidane terá desfalques importantes para o confronto na Arábia Sáudita.

Benzema, com lesão muscular, e Bale, com infecção respiratória, se juntam ao belga Eden Hazard, que não conseguiu se recuperar de uma fratura no tornozelo.

Ainda sem definir a escalação, o francês relacionou Marcelo e James Rodriguez para a viagem.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Militao, Mendy; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Vinicius, Benzema.

ATLÉTICO DE MADRID

Com cinco vitórias seguidas na temporada, o Atleti entra em campo confiante para encarar o arquirrival na Arábia Saudita.

A tendência é que Diego Simeone, treinador da equipe, escale seu time titular para tentar bater o Real Madrid e confirmar a boa fase.

Provável escalação do Atlético de Madrid: Oblak; Renan Lodi, Gimenez, Felipe e Trippier; Thomas, Koke, Saúl Niguez e Ángel Correa; João Félix e Morata.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 3 Real Madrid 4 de janeiro 1 x 3 Real Madrid 8 de janeiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Real Madrid x La Liga 18 de janeiro 11h (de Brasília) Real Valladollid x Real Madrid La Liga 26 de janeiro 17h (de Brasília)

ATLÉTICO DE MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético de Madrid 2 x 1 La Liga 4 de janeiro 2 x 3 Atlético de Madrid Supercopa da Espanha 4 de janeiro

Próximas partidas