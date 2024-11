Onde assistir a Real Madrid x Twente ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League Feminina 2024/25

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (13), pela terceira rodada da fase de grupos; veja como acompanhar na internet

O Real Madrid, da Espanha, recebe o Twente, da Holanda, na tarde desta quarta-feira (13), às 14h45 (de Brasília), no Alfredo Di Stéfano, em Madri, pela terceira rodada da fase de grupos, o Grupo B, da Champions League Feminina 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da Max e do DAZN, no streaming (veja a programação completa aqui).

Para buscar pontos na fase de grupos, o Real Madrid entra em campo com força total neste duelo. A equipe ocupa a segunda posição, atrás do Chelsea, com três pontos em dois jogos, e vem embalada por uma vitória no Campeonato Espanhol, onde superou o Levante por 3 a 1.

Do outro lado, o Twente chega em condições similares ao time espanhol, também com três pontos, mas enfrentando uma fase mais desafiadora na liga local, após uma derrota por 2 a 0 para o Ajax.

Prováveis escalações

Real Madrid: Misa; Antonia, M. Lakrar, Gálvez, Carmona; M. Leupolz, Abelleira, C. Moller; Caicedo, E. Navarro e A. Redondo. Técnico: Alberto Toril.

Twente: O. Clark; Vilek, Knol, Carleer, Tuin; Peddemors, Dooren, Ginkel; Hulst, Andradottir e Dijk. Técnico: Joran Pot.

Desfalques

Real Madrid

Sem desfalques confirmados.

Twente

Sem desfalques confirmados.

Quando é?