Onde assistir a Real Madrid x Sevilla ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol

Confronto é válido pela 26ª rodada de La Liga; confira as informações do jogo, as prováveis escalações e onde assistir ao vivo

Real Madrid e Sevilla vão a campo neste domingo (25), às 17h (horário de Brasília), em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogo será no Santiago Bernabéu, e terá transmissão ao vivo e exclusiva do Star+, serviço de streaming por assinatura da Disney que transmite eventos esportivos da ESPN (clique e confira a programação na íntegra).

Atual líder de La Liga, o Real tem 62 pontos, seis de vantagem para o Girona, vice-colocado. Praticamente garantidos na próxima Champions League, os Merengues precisam de regularidade nesta reta final para manter a primeira posição e conquistar o título nacional. O time venceu cinco de seus últimos sete jogos, no entanto, a rodada anterior acabou com um empate amargo frente ao Rayo Vallecano.

Por outro lado, o Sevilla não faz jus ao nome e tem uma temporada bem abaixo do comum. Eliminados na Copa do Rei nas quartas de final e na maior competição da Europa sem nenhuma vitória, está na 15ª colocação do Campeonato Espanhol e a sete pontos da zona de rebaixamento. Conseguiu uma leve reviravolta nos últimos quatro jogos, com duas vitórias e dois empates, e busca pontuar para manter a boa sequência.

Prováveis escalações

Real Madrid: Lunin; Lucas Vázquez, Tchouaméni, Nacho e Mendy; Ceballos, Kroos, Valverde e Brahim Díaz; Vinicius Jr e Rodrygo. Técnico: Carlo Ancelotti.

Sevilla: Örjan Nyland; Jesus Navas, Loïc Badé, Sérgio Ramos e Kike Salas; Oliver Torres, Djibril Sow, Boubakary Soumare e Suso; Isaac Romero e En-Nesyri. Técnico: Quique Flores.

Desfalques

Real Madrid

Courtois , Alaba e Éder Militão se recuperam de lesão no joelho, assim como Bellingham, Joselu e Rudiger também estão machucados. Carvajal foi expulso no último jogo e Camavinga levou o terceiro amarelo, ambos de fora para a rodada.

Sevilla

Lucas Ocampos, Erik Lamela, Marcão e Lucien Agoume estão fora por lesão e devem voltar no próximo mês. Dodi Lukebakio, Marcos Acuña e Mariano Díaz são dúvidas para o jogo, também por lesão.

Quando é?

Data: domingo, 25 de fevereiro de 2024

Horário: 17h (de Brasília)