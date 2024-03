Onde assistir a Real Madrid x RB Leipzig ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Champions League

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (6), no Estádio Santiago Bernabéu; confira a transmissão e outras informações do jogo

Real Madrid e RB Leipzig se enfrentam nesta quarta-feira (6), às 17h (de Brasília), no Estádio Santiago Bernabeu, pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da Max no streaming (veja a programação completa aqui).

Após empatar com o Valencia por 2 a 2 na última rodada do Campeonato Espanhol, o Real Madrid volta as atenções para o mata-mata da Champions League. Como venceu a ida por 1 a 0, os merengues tem a vantagem do empate para avançar.

Maior campeão do torneio, com 14 títulos, o Real terminou a fase de grupos com 100% de aproveitamento. Foram seis vitórias no Grupo C e oito pontos a mais que o Napoli, segundo colocado.

Do outro lado, o RB Leipzig vem de goleada aplicada sobre o Bochum por 4 a 1 na última rodada do Campeonato Alemão. Na primeira fase da Champions, ficou na vice-liderança do Grupo G, com 12 pontos, seis a menos que o invicto Manchester City. Até agora, os alemães acumulam quatro vitórias e três derrotas.

Prováveis escalações

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Tchouameni, Rudiger, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.

RB Leipzig: Gulacsi; Henrichs, Orban, Lukeba, Raum; Olmo, Haidara, Schlager, Simons; Openda, Sesko. Técnico: Marco Rose.

Desfalques

Real Madrid

David Alaba, Thibaut Courtois e Eder Militão seguem no departamento médico.

RB Leipzig

Mohamed Simakan cumprirá suspensão, enquanto Lukas Klostermann está lesionado.

Quando é?

Data: quarta-feira, 6 de março de 2024

quarta-feira, 6 de março de 2024 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Estádio Santiago Bernabeu - Madri, POR

Estádio Santiago Bernabeu - Madri, POR Arbitragem: Davide Massa (árbitro), Filippo Meli e Stefano Alassio (assistentes), Marco Di Bello (quarto árbitro), Massimiliano Irrati (VAR)