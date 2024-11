Onde assistir a Real Madrid x Osasuna ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol 2024/25

Equipes entram em campo neste sábado (09), pela 13ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Real Madrid recebe o Osasuna na manhã deste sábado (09), às 10h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Real Madrid, que vem de duas derrotas consecutivas em casa, busca a recuperação na LaLiga para se aproximar do Barcelona, que abriu vantagem na liderança. O time de Carlo Ancelotti está na segunda posição, com 24 pontos, e enfrenta algumas baixas importantes, como o goleiro Courtois, além de Carvajal, que só retorna em 2025, e o volante Tchouaméni. Por outro lado, o Osasuna, ocupando a quinta posição com 21 pontos, chega à partida em boa fase, com três vitórias seguidas e sem desfalques confirmados, o que permite ao técnico Vicente Moreno escalar força máxima para o duelo.

Prováveis escalações

Real Madrid: Andriy Lunin; Lucas Vázquez, Éder Militão, Rüdiger, Mendy; Valverde, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Vinícius Jr, Kylian Mbappé. Técnico: Carlo Ancelotti.

Osasuna: Herrera; Areso, Catena, E. Boyomo, Cruz; Oroz, Torró, Moncayola; Peña, Budimir, Zaragoza. Técnico: Vicente Moreno.

Desfalques

Real Madrid

Courtouis, Dani Carvajal, Tchouaméni e Alaba estão fora.

Osasuna

Sem desfalques confirmados.

Quando é?