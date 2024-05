Onde assistir a Real Madrid x Cádiz ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol 2023/24

Podendo terminar o sábado (4) como campeão de La Liga, o Real Madrid recebe o Cádiz pela 34ª rodada; confira a transmissão e outras informações

Real Madrid e Cádiz vão a campo neste sábado (04), às 11h15 (horário de Brasília), em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogo acontecerá no Santiago Bernabéu, e terá transmissão ao vivo e exclusiva do Star+, serviço de streaming do grupo Disney que transmite eventos esportivos da ESPN (clique aqui e confira a programação na íntegra).

Líder da competição com 84 pontos, o Real Madrid precisa apenas de uma vitória contra o Cádiz e de um tropeço do Barcelona, o vice-líder, para erguer a taça de campeão. A expectativa da torcida é grande para celebrar o 36º título espanhol dos merengues. Após empate em 2 a 2 contra o Bayern de Munique, fora de casa, pela semifinal da Champions League, o técnico Carlo Ancelotti deve optar por uma escalação alternativa visando o jogo da volta. Para isso, o goleiro Courtois, recuperado de duas lesões consecutivas no joelho, está pronto para retornar a equipe titular, no lugar de Lunin, após cerca de 9 meses longe dos gramados.

Sob outro enfoque, o Cádiz luta contra o rebaixamento e precisa urgentemente de pontos para escapar da zona da degola. A equipe venceu apenas dois dos últimos dez jogos e terá missão díficil para conseguir os pontos necessários a cinco rodadas do fim do Campeonato Espanhol. El Submarino Amarillo se encontra a cinco pontos do Celta de Vigo, primeiro colocado fora da zona, e precisará lutar rodada a rodada pela permanência em La Liga.

Prováveis escalações

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Nacho e Fran García; Camavinga, Modric e Brahim Díaz; Arda Güler, Dani Ceballos e Joselu. Técnico: Carlo Ancelotti.

Cádiz: Ledesma; Ousou, Fali, Victor Chust e Lucas Pires; Carcelen, Alcaraz, Alex, Navarro; Chris Ramos e Juanmi. Técnico: Mauricio Pellegrino.

Desfalques

Cádiz

Meré, Luis Hernándes e San Emeterio, que romperam o ligamento cruzado do joelho em janeiro e Rominigue Kouamé, sofrendo com ruptura no tendão do adutor, perderão o resto da temporada.

Real Madrid

Alaba segue no departamento médico merengue se recuperando de cirurgia no ligamento cruzado do joelho esquerdo, que foi rompido em dezembro de 2023. Tchouameni sofreu uma pancanda no pé esquerdo, durante o treino, e deve der poupado para enfrentar o Bayern de Munique, pelo jogo de volta da semifinal da Champions League.

Quando é?

Data: sábado, 4 de maio de 2024

Horário: 11h15 (de Brasília)