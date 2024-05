Onde assistir a Real Madrid x Bayern de Munique ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal Champions League 2023/24

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (8), no Estádio Santiago Bernabéu; confira a transmissão e outras informações do jogo

Real Madrid e Bayern de Munique se enfrentam na tarde desta quarta-feira (8), às 16h (de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, pelo jogo de volta da semifinal da Champions League 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da TNT na TV fechada e da Max no streaming (veja a programação completa).

Após empatarem 2 a 2 no primeiro jogo na Alemanha, a equipe vencedora enfrentará o Borussia Dortmund na final da Champions League. Os alemães eliminaram o PSG com um placar agregado de 2 a 0. A grande decisão está agendada para o dia 1º de junho, no Estádio Wembley, em Londres.

Campeão espanhol, o Real Madrid volta suas atenções para a Champions League. Maior campeão do torneio com 14 títulos, os merengues avançaram à semifinal após vencerem o Manchester City nos pênaltis por 4 a 3 e o RB Leipzig por 2 a 1 nas quartas e oitavas, respectivamente. Já na primeira fase, terminou na liderança do Grupo C, com 18 pontos.

"Tenho sempre muita confiança porque somos o Real Madrid. Tenho o melhor plantel e a equipe tem estado muito bem esta temporada. Real Madrid e Bayern são muito parecidos. Respeitamos muito o Bayern. Foi melhor do que nós na primeira mão e agora temos de dar o nosso melhor. Sabemos que as semifinais são difíceis, mas estamos preparados para isso", afirmou o técnico Carlo Ancelotti.

Do outro lado, o Bayern de Munique vai em busca do seu sétimo título da Champions. Na fase de grupos, os bávaros lideraram o Grupo A com 16 pontos, oito a mais que o Copenhagen, segundo colocado. No mata-mata, o Bayern deixou para trás o Lazio por 4 a 0 no placar agregado nas oitavas de final e, na sequência, eliminou o Arsenal por 3 a 2 também no agregado.

Prováveis escalações

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Rudiger, Tchouaméni e Mendy; Camavinga, Valverde e Toni Kroos; Bellingham, Rodrygo e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

Bayern de Munique: Neuer; Kimmich, Matthijs de Ligt (Upamecano), Dier e Mazraoui (Davies); Laimer e Goretzka; Leroy Sané, Jamal Musiala e Gnabry; Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

Desfalques

Real Madrid

David Alaba, é a única ausência do técnico Carlo Ancelotti.

Bayern de Munique

Matthijs de Ligt, Kingsley Coman, Sacha Boey, Bouna Sarr e Tarek Buchmann estão machucados.

Quando é?