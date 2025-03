Onde assistir a Real Madrid x Atlético de Madrid ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Champions League 2024/25

Clássico espanhol será disputado nesta terça-feira (4), no Estádio Santiago Bernabéu; confira a transmissão e outras informações do jogo

Real Madrid e Atlético de Madrid se enfrentam na tarde desta terça-feira (4), às 17h (de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League 2024/25. A partida será transmitida ao vivo pelo SBT na TV aberta, com narração de Tiago Leifert e comentários de Mauro Beting e Nadine Basttos. Na TV fechada, a exibição ficará por conta do TNT, além das plataformas de streaming +SBT e Max (veja a programação completa).

Após a derrota para o Betis por 2 a 1 no Campeonato Espanhol, o Real Madrid volta suas atenções para a disputa da Champions League. Maior campeão do torneio, com 15 títulos, os merengues garantiram a classificação para as oitavas de final ao eliminarem o Manchester City nos playoffs, com um placar agregado de 6 a 3. Antes disso, na primeira fase, a equipe terminou em 11º lugar, com 15 pontos.

Por outro lado, o Atlético de Madrid assegurou a classificação direta para as oitavas de final ao terminar a primeira fase na quinta posição, com 18 pontos. Em oito jogos disputados, os colchoneros somam seis vitórias e duas derrotas, alcançando um aproveitamento de 75%. O jogo de volta está marcado para o dia 12, no Metropolitano de Madrid.

Em 238 confrontos entre as equipes, o Real Madrid soma 117 vitórias, enquanto o Atlético de Madrid venceu 59 vezes, com 62 empates registrados. No último duelo, válido pelo Campeonato Espanhol 2024/25, as equipes empataram em 1 a 1 no Santiago Bernabéu.

Prováveis escalações

Real Madrid: Courtois; Valverde, Rüdiger, Asêncio, Mendy; Modrić, Tchouaméni, Camavinga; Rodrygo, Mbappé, Vinícius Júnior.

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Giménez, Lenglet, Galán; Simeone, Barrios, De Paul, Lino; Griezmann, Alvarez.

Desfalques

Real Madrid

Bellingham cumprirá suspensão, enquanto Carvajal, Ceballos, Militão e Vallejo estão machucados.

Atlético de Madrid

Koke e Azpilicueta estão fora.

Quando é?