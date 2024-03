Onde assistir a Real Madrid x Athletic Bilbao ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol

Equipes entram em campo neste domingo (31), pela 30ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Real Madrid recebe o Athletic Bilbao na tarde deste domingo (31), às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri, pela 30ª rodada de La Liga 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Líder da tabela de La Liga, o Real Madrid já começa fazer as contar para a corrida do título. Faltando nove jogos para disputar, a equipe tem 72 pontos, oito a mais que o vice-líder, Barcelona. Para este duelo, o técnico Carlo Ancelotti terá uma longa lista de desfalques no sistema defensivo e também não poderá contar com Vinícius Júnior, suspenso.

Do outro lado, o Athletic Bilbao quer permanecer na quarta posição da tabela, o que garante uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada. O time tem 56 pontos e é seguido de perto pelo Atlético de Madrid. Para este duelo, Ernesto Valverde não terá nenhum desfalque.

Prováveis escalações

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Valverde, Kross e Tchouaméni; Bellingham, Rodrygo e Joselu (Brahim Diaz). Técnico: Carlo Ancelotti.

Athletic Bilbao: Agirrezabala; De Marcos, Vivian, Yeray e Yuri; Prados, Ruiz Inigo, Sancet; Berenguer, Guruzeta e Iñaki Williams. Técnico: Ernesto Valverde.

Desfalques

Real Madrid

Vinicius Júnior, suspenso, está fora. Além de Eduardo Camavinga, Dani Ceballos, David Alaba, Éder Militão e Thibaut Courtois, machucados, fora.

Athletic Bilbao

Sem desfalques confirmados. Mas Aitor Paredes e Ander Herrera são dúvidas.

