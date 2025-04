Onde assistir a Real Madrid x Athletic Bilbao ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol 2024/25

Equipes entram em campo neste domingo (20), pela 32ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Real Madrid recebe o Athletic Bilbao na tarde deste domingo (20), às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri, pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Fora da Champions League após a eliminação diante do Arsenal, o Real Madrid concentra todas as suas forças na disputa do título espanhol, onde aparece na vice-liderança com 66 pontos, quatro atrás do arquirrival Barcelona. O próximo desafio na caminhada merengue será diante do Athletic Bilbao, adversário direto que faz campanha consistente e ocupa a quarta colocação, com 57 pontos.

A equipe basca chega embalada por uma vitória por 3 a 1 sobre o Rayo Vallecano e ostenta o status de time com menos derrotas na La Liga, com apenas quatro reveses. Para complicar a missão do Real, o técnico não poderá contar com seu artilheiro, Kylian Mbappé, que está suspenso após ser expulso na rodada anterior.

Prováveis escalações

Real Madrid: Courtois; Vázquez, Asencio, Rudiger, Garcia; Valverde, Tchouaméni, Camavinga; Bellingham, Rodrygo e Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.

Athletic Bilbao: Simon; Gorosabel, Vivian, Yeray, Inigo; Ruiz Inigo, Jauregizar, Sancet; Nico, Iñaki e Guruzeta. Técnico: Ernesto Valverde.

Desfalques

Real Madrid

Kylian Mbappé, Ferland Mendy, Éder Militão e Dani Carvajal estão fora.

Athletic Bilbao

Yuri Berchiche é desfalque.

