Onde assistir a Real Brasília x Flamengo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Supercopa do Brasil feminina 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (9), no Estádio Bezerrão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Real Brasília e Flamengo se enfrentam neste domingo (9), às 16h (de Brasília), no Estádio Bezerrão, pelas quartas de final da Supercopa do Brasil feminina 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Rio de Janeiro, Espírito Santo, Alagoas, Bahia, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Distrito Federal e Minas Gerais, exceto Araxá, Ituiutaba, Uberaba, Uberlândia e Varginha) na TV aberta e do sportv na TV fechada (confira a programação completa).

Em busca de um título inédito, o Flamengo fez a melhor campanha da Supercopa Feminina em 2023, mas foi derrotado na final pelo Corinthians por 4 a 1. No mesmo ano, o Rubro-Negro enfrentou o Real Brasília e venceu por 3 a 2.

"Em relação ao duelo, nós sabemos da dificuldade que vamos ter. Nosso time é bastante ofensivo e estaremos diante de um time que tem um ótimo poder de marcação. O Real Brasília é uma das forças do Campeonato Brasileiro, tem uma bagagem de competições nesse nível, mas nós estudamos, nos preparamos e vamos buscar, desde o começo, um resultado positivo baseado na nossa imposição", afirmou o técnico Maurício Salgado.

Prováveis escalações

Real Brasília feminino: Dani Soares; Natália, Camila, Hillary e Renata; De La Torre, Ju Morais, Baião e Manu; Vitória e Isabela.

Flamengo feminino: Karol Alves; Fabi Simões, Núbia, Flávia Mota e Jucinara Paz; Juliana Ferreira, Djeni, Laysa E Fernandinha; Gláucia e Cristiane.

Desfalques

Real Brasília

Sem desfalques confirmados.

Flamengo

Não há desfalques confirmados.

Quando é?