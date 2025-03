Onde assistir a Real Brasília x Corinthians, ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro Feminino 2025

Hexacampeão nacional, Timão faz sua estreia na competição fora de casa nesta segunda

Real Brasília e Corinthians entram em campo nesta segunda-feira (24), às 19h (horário de Brasília), em duelo válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino 2025. O jogo acontece no Estádio Bezerrão e possui transmissão ao vivo do Sportv (confira a programação completa de futebol aqui).

Jogando em seus domínios, o Real Brasília tenta começar sua campanha na competição de forma positiva. No entanto, o clube candango terá um páreo duríssimo pela frente.

Hexacampeão nacional, o Corinthians busca estrear bem para mostrar porque é um grande candidato ao título novamente. Além disso, o Timão procura se recuperar do revés na decisão da Supercopa do Brasil Feminina para o São Paulo.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Real Brasília: Camila Menezes; Hillary, Petra, Renata Rosa; Luciana, Paty, Pity, Baião; Katyelle, Maiara, Giovana. Técnico: Dedê Ramos

Corinthians: Lelê; Mariza, Thais Ferreira, Leticia Teles; Leticia Santos, Duda Sampaio, Dayana Rodríguez, Vic Albuquerque, Tamires; Ariel Godoi, Andressa Alves. Técnico: Lucas Piccinato

Desfalques

Real Brasília

Sem ausências confirmadas.

Corinthians

Sem ausências confirmadas.

Quando é?