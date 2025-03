Onde assistir a RB Bragantino x Cruzeiro ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do amistoso

Equipes se enfrentam neste sábado (22), no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, com foco na preparação para a temporada

RB Bragantino e Cruzeiro entram em campo na noite deste sábado (22), às 18h30 (de Brasília), no Nabi Abi Chedid, em jogo amistoso durante a data Fifa. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada e no streaming. (veja a programação completa).

O Bragantino volta a campo após um mês sem jogos oficiais, desde a eliminação no Paulistão, e vê no confronto a chance de ajustar os últimos detalhes do elenco antes da temporada nacional.

Já o Cruzeiro chega embalado por uma sequência de atividades que serviram para manter o ritmo após a queda no Mineiro. Foram quatro jogos-treinos, com vitórias expressivas sobre o sub-20 (2 a 0 e 5 a 0), Boston City (12 a 0) e Pouso Alegre (3 a 2), além de empate em 3 a 3 com o Botafogo. No reencontro com o Bragantino — adversário que não vence a Raposa há quase 30 anos.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

RB Bragantino: não divulgada.

Cruzeiro: não divulgada.

Desfalques

RB Bragantino

Sem desfalques confirmados.

Cruzeiro

João Marcelo está no departamento médico, enquanto Juan Dinenno e Japa fazem transição física.

Quando é?