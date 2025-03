Onde assistir a RB Bragantino x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro feminino 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (30), no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva; confira a transmissão e outras informações do jogo

RB Bragantino e Corinthians se enfrentam neste domingo (30), às 17h (de Brasília), no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro feminino 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Massa Bruta TV no YouTube(confira a programação completa).

Em busca do heptacampeonato do Brasileirão Feminino, o Corinthians quer manter os 100% de aproveitamento. Com seis pontos, a equipe venceu o Real Brasília por 8 a 2 e o Juventude por 2 a 0. Já o RB Bragantino, que ocupa a sexta posição com quatro pontos, empatou sem gols com o Palmeiras na estreia e, na sequência, venceu o Internacional por 3 a 0.

Prováveis escalações

Corinthians feminino: Nicole Ramos, Letícia Santos, Leticia Teles, Thaís Regina, Tamires, Duda Sampaio, Andressa Alves, Letícia Monteiro, Gisela Robledo, Jaqueline Ribeiro, Jhonson.

Mais artigos abaixo

RB Bragantino feminino: Thalya Nobre, Tamires, Carol Tavares, Débora, Géssica, Stella, Jane Tavares, Ana Carla, Brenda Pinheiro, Thayslane, Paulina Gramaglia.

Desfalques

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

RB Bragantino

Não há desfalques confirmados.

Quando é?