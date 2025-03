Onde assistir a RB Bragantino x Ceará ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2025

Equipes estreiam no Brasileirão nesta segunda-feira (31), no Estádio Nabizão; confira a transmissão e outras informações do jogo

RB Bragantino e Ceará se enfrentam nesta segunda-feira (31), às 20h (de Brasília), no Estádio Nabizão, em Bragança Paulista, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Eliminado pelo Santos nas quartas de final do Paulistão por 2 a 0 e classificado para a terceira fase da Copa do Brasil após vencer o São José nos pênaltis por 4 a 2, o RB Bragantino estreia no Campeonato Brasileiro. Em 2024, a equipe de Bragança Paulista escapou do rebaixamento ao terminar em 16º lugar, com 44 pontos. Ao longo de 38 jogos, somou 10 vitórias, 14 empates e 14 derrotas.

Por outro lado, o Ceará, campeão do Campeonato Cearense, está de volta à Série A do Brasileirão após garantir o acesso em 2024. Na Série B, a equipe terminou em quarto lugar, com 64 pontos, quatro a menos que o líder Santos. Ao longo de 38 jogos, conquistou 19 vitórias, sete empates e sofreu 12 derrotas.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

RB Bragantino: Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Rodriguez e Juninho Capixaba; Gabriel, Jhon Jhon, Matheus Fernandes e Laquintana; Isidro Pitta e Vinicinho.

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Nícolas; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Fernandinho e Pedro Raul (Aylon).

Desfalques

RB Bragantino

Nathan Mendes e Agustin Sant’Anna seguem no departamento médico.

Ceará

Richardson, Luiz Otávio, Bruno Tubarão, Pedro Henrique e Ramon Menezes estão lesionados.

Quando é?

Data: segunda-feira, 31 de março de 2025

segunda-feira, 31 de março de 2025 Horário: 20h (de Brasília)

20h (de Brasília) Local: Estádio Nabizão - Bragança Paulista, SP

Estádio Nabizão - Bragança Paulista, SP Arbitragem: Bruno Pereira (árbitro), Alessandro Alvaro Rocha e Daniella Coutinho (assistentes), Denis da Silva Ribeiro (quarto árbitro), Marco Aurelio Augusto Fazekas (VAR)

Oferecimento Magalu: Tudo que você precisa, tem no Magalu. Baixe o app!