Onde assistir a RB Bragantino x Bahia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (01), no Estádio Nabizão; confira a transmissão e outras informações do jogo

RB Bragantino e Bahia se enfrentam neste domingo (01), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Nabizão, em Bragança Paulista, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Sem vencer há seis jogos no Brasileirão, com quatro derrotas e dois empates, o RB Bragantino entra em campo pressionado pela vitória. Na parte de baixo da tabela, com 27 pontos, o Massa Bruta está a cinco do Vitória, primeira equipe fora do Z-4.

Do outro lado, o Bahia foi derrotado pelo Flamengo por 1 a 0 no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil e agora volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. Com 39 pontos, o Tricolor Baiano quer se manter na briga pelas primeiras posições.

Prováveis escalações

RB Bragantino: Cleiton; Hurtado, Lucas Cunha, Douglas Mendes e Guilherme; Jadsom, Lucas Evangelista e Lincoln; Vitinho, Henry Mosquera e Eduardo Sasha.

Bahia: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Everaldo.

Desfalques

RB Bragantino

Eduardo e Thiago Borbas estão suspensos, enquanto Matheus Fernandes e Pedro Henrique estão em transição física. Léo Realpe, Juninho Capixaba e Eric Ramires estão machucados.

Bahia

Biel e Nicolás Acevedo seguem no DM.

Quando é?

Data: domingo, 01 de setembro de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nabizão - Bragança Paulista, SP