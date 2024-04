Onde assistir a Rangers x Celtic ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Escocês

Conhecido como Old Firm, clássico é um dos mais ferrenhos do planeta; confira mais detalhes

Rangers e Celtic entram em campo neste domingo (7), às 8h (horário de Brasília), em confronto válido pela 32ª rodada do Campeonato Escocês. O jogo será realizado no Ibrox Stadium e terá transmissão ao vivo via streaming do Star+ (veja a programação completa aqui).

Com um jogo a menos e dois pontos atrás do Celtic, o Rangers vem forte nesta reta final de temporada. Competitivo novamente desde a chegada de Philippe Clement, o time tem 82,8% de aproveitamento em 33 partidas sob o comando do treinador belga e sabe que uma vitória no clássico, além de retomar a ponta e poder abrir distância em caso de vitória no jogo atrasado, poderia trazer também uma moral tremenda para as rodadas finais. Treinando há alguns dias já, Dowell pode estar de volta aos relacionados.

Já o Celtic tenta retormar um pouco da confiança perdida de fevereiro para cá. Foram três tropeços nas últimas oito rodadas que fizeram o time deixar sete pontos pelo caminho e perder a boa vantagem que tinha na liderança. Por outro lado, a vitória nos dois clássicos já disputados nesta temporada mostram que os Bhoys parecem mais tarimbados para o confronto. Fora há um mês por causa de um problema no tendão de Aquiles, o capitão Callum McGregor volta a ficar disponível.

Apesar do Rangers levar vantagem no retrospecto geral do Old Firm (são 438 jogos, com 169 vitórias dos Gers, 167 dos Bhoys e 102 empates), os resultados recentes são bastante favoráveis ao Celtic.

Nos últimos cinco clássicos disputados (somando todas as competições), são quatro vitórias dos Bhoys e apenas uma do Rangers. No último encontro, no fim de dezembro, o time de Brendan Rodgers venceu no Celtic Park por 2 a 1. Paulo Bernardo e Furuhashi marcaram, enquanto Tavernier descontou já no fim para os Gers.

Prováveis escalações

Rangers: Butland; Tavernier, Goldson, Souttar, Barisic; Diomande, Lundstram; McCausland, Cantwell, Sima; Dessers. Técnico: Philippe Clement.

Celtic: Hart; Johnston, Carter-Vickers, Scales, Taylor; McGregor, Hatate, O'Riley; Kühn, Furuhashi e Maeda. Técnico: Brendan Rodgers.

Desfalques

Rangers

Machucados, Ryan Jack, Cortés e Danilo seguem fora. Tentando se recuperar a tempo, Yilmaz é dúvida.

Celtic

Ausente dos últimos três jogos por lesão, Palma voltou a treinar, mas ainda tem presença incerta no jogo.

Quando é?