Onde assistir a PSV x Juventus ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais dos playoffs da Champions League 2024/25

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (19), no Estádio Philips; confira a transmissão e outras informações do jogo

PSV e Juventus se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 17h (de Brasília), no Estádio Philips, em Eindhoven, pelo jogo de volta dos playoffs das oitavas de final da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do TNT na TV fechada e da Max via streaming (veja a programação completa).

Embalado pela vitória sobre a Inter de Milão por 1 a 0 na última rodada do Campeonato Italiano, a Juventus volta suas atenções para a disputa da Champions League. Como venceu o primeiro jogo por 2 a 1, a Juve tem a vantagem do empate para avançar às oitavas de final. Na primeira fase, a equipe ficou na 20ª posição, com 12 pontos. Em nove jogos disputados, soma quatro vitórias, três empates e duas derrotas.

Por outro lado, o PSV precisa vencer por dois gols de diferença para conquistar a classificação para o mata-mata da Champions League. Na primeira fase, ficou na na 14ª colocação, com 14 pontos.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

PSV: Benitez; Ledezma, Flamingo, Obispo, Junior; Schouten, Veerman; Bakayoko, Saibari, Perisic; De Jong.

Juventus: Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Cambiaso; Thuram, Locatelli; González, McKennie, Yildiz; Kolo Muani.

Desfalques

PSV

Ricardo Pepi está lesionado.

Juventus

Douglas Luiz, Bremer, Juan Cabal e Arkadiusz Milik estão machucados.

Quando é?