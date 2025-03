Onde assistir a PSV x Arsenal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Champions League 2024/25

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (4), no Philips Stadion; confira a transmissão e outras informações do jogo

PSV e Arsenal se enfrentam nesta terça-feira (4), às 17h (de Brasília), no Philips Stadion, em Eindhoven, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da Max via streaming (veja a programação completa).

Em busca do título inédito, o Arsenal conquistou a classificação às oitavas de final após terminar a primeira fase em terceiro lugar, com 19 pontos. Em oito jogos disputados, os Gunners somam seis vitórias, um empate e uma derrota. Aproveitamento de 79%.

Por outro lado, o PSV eliminou a Juventus nos playoffs por 4 a 3 no placar agregado. Já na primeira fase, o time holandês encerrou em 14º lugar, com 14 pontos. Em 10 jogos disputados, foram cinco vitórias, dois empates e três derrotas. O jogo de volta está marcado para o dia 12, no Emirates Stadium.

Prováveis escalações

PSV: Benítez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Mauro Júnior; Veerman, Saibari, Schouten; Perišić, De Jong, Lang.

Arsenal: Raya; Madeira, Saliba, Gabriel, Calafiori; Ødegaard, Arroz, Jorginho; Nwaneri, Merino, Trossard.

Desfalques

PSV

Bajraktarević, Dest, Pepi e Tillman estão fora.

Arsenal

Havertz, Jesus, Martinelli, Saka e Tomiyasu estão no departamento médico.

Quando é?