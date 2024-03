Onde assistir a PSG x Reims ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Francês

Seguindo classificação imponente perante a Real Sociedade na Champions, Mbappé e companhia querem dar mais um passo em direção ao título nacional

PSG e Reims se enfrentam neste domingo (10), às 9h (horário de Brasília), no Parque dos Príncipes, em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Francês, a Ligue 1. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN4, na TV fechada, e do Star+, no streaming (confira a programação na íntegra).

O PSG vem em boa fase. Ótima, na verdade. O time eliminou sem maiores problemas, no fim das contas, a sensação desta Champions League, a Real Sociedad, pelas oitavas de final da competição, e, após um início um pouco turbulento de passagem de Luis Enrique, agora o time ostenta uma invejável sequência de 21 jogos de invenibilidade. Confortáveis na liderança do nacional, com nove tentos de vantagem sobre o Brest, a expectativa é de mais um bom resultado neste final de semana.

O Reims, por outro lado, vive grande oscilação. Em certo momento, aparentavam estar à altura de desafiar seus adversários diretos por uma vaga a alguma competição europeia no ano que vem, mas, atualmente em nono lugar, com 34 pontos, alternam com resultados aquém do esperado. Terão, claro, um jogo de imensa dificuldade no domingo.

Prováveis escalações

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo e Hernández; Soler, Zaire-Emery e Vitinha; Dembélé, Mbappé e Barcola. Técnico: Luis Enrique.

Reims: Diouf; Koudou, Agbadou, Abdelhamid e De Smet; Teuma, Richardson e Munetsi; Khadra, Daramy e Ito. Técnico: Will Still.

Desfalques

PSG

Kimpembé, Skriniar, Marco Asensio, Kurzawa e Sergio Rico. (lesionados).

Reims

Okumu e Busi (lesionados).

Quando é?

Data: domingo, 10 de março de 2024

Horário: 9h (de Brasília)