Onde assistir a PSG x Nice ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa da França

Clubes se enfrentam pelas quartas de final do torneio; veja como acompanhar na TV e na internet

PSG e Nice entram em campo nesta quarta (13), às 17h10h (horário de Brasília), em duelo válido pelas quartas de final da Copa da França. O jogo será realizado no Parc des Princes, em Paris, e terá transmissão do Star+, serviço de streaming ligado à emissora do grupo Disney (confira aqui a programação completa).

Maior campeão do torneio com 14 títulos, o PSG tenta chegar as semifinais e se aproximar de mais uma possibilidade de troféu nesta temporada, a primeira de Luis Enrique no comando. Detalhe que o time venceu a Copa da França pela última vez em 2021. Para as enormes expectativas que cercam os parisienses, é um tempo e tanto já sem essa conquista.

Já o Nice busca se manter vivo na competição que não conquista desde 1997. Fazendo boa temporada na França, o time treinado pelo italiano Francesco Farioli foi finalista em 2022 (inclusive eliminando o PSG durante a campanha), mas acabou derrotado pelo Nantes na decisão.

Prováveis escalações

PSG: Donnarumma; Hakimi, Beraldo, Lucas Hernández, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz; Dembélé, Mbappé, Barcola. Técnico: Luis Enrique

Nice: Bulka; Rosario, Todibo, Dante; Lotomba, Boudaoui, Thuram, Bard; Laborde, Moffi, Boga. Técnico: Francesco Farioli

Desfalques

PSG

No departamento médico, Sergio Rico, Kimpembe, Skriniar, Marquinhos e Kurzawa estão fora.

Nice

Rosier, Ndayishimiye e Diop (todos lesionados) ficam indisponíveis.

Quando é?

Data: quarta-feira, 13 de março de 2024

Horário: 17h10 (de Brasília)