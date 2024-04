Onde assistir a PSG x Clermont: ESPN ou Star+? TV, streaming e mais da transmissão do Campeonato Francês

Clubes se enfrentam neste sábado pela 28ª rodada da Ligue 1; confira mais detalhes

PSG e Clermont entram em campo neste sábado (6), às 16h (horário de Brasília), em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Francês. O jogo será realizado no Parc des Princes e terá transmissão ao vivo via streaming do Star+ (veja a programação completa aqui).

Com 12 pontos de vantagem na liderança e tendo o lanterna como oponente em seus domínios nesta rodada, é provável que o PSG poupe alguns jogadores para a partida, já que tem compromisso pela Champions League contra o Barcelona na quarta-feira.

Apesar dos parisienses estarem com a atenção dividida, o Clermont tem um adversário duríssimo pela frente ainda sim. Ocupando a última posição do campeonato com apenas 20 pontos, o time está a sete do Le Havre, primeiro clube fora da zona de rebaixamento neste momento.

Nos últimos cinco jogos entre os clubes pela Ligue 1, são três vitórias do PSG, uma vitória do Clermont e um empate. Na partida do primeiro turno, os dois times duelaram no Estádio Gabriel-Montpied, mas não tiraram o zero do placar.

Prováveis escalações

PSG: Keylor Navas; Hakimi, Mukiele, Danilo Pereira, Lucas Hernández; Carlos Soler, Ugarte, Zaire-Emery; Lee Kang-in, Gonçalo Ramos, Asensio. Técnico: Luis Enrique.

Clermont: N'Diaye; Matsima, Pelmard, Caufriez; Zeffane, Magnin, Cham, Armougom; Boutobba, Allevinah, Virginius. Técnico: Pascal Gastien.

Desfalques

PSG

No departamento médico, Sergio Rico, Kimpembe, Kurzawa e Barcola estão fora.

Clermont

Rashani (suspenso) está fora. Diaw, Konaté e Gonalons (todos se recuperando de lesão) têm presença incerta no duelo.

Quando é?