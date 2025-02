Onde assistir a PSG x Brest ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais dos playoffs da Champions League 2024/25

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (19), no Estádio Parc des Princes; confira a transmissão e outras informações do jogo

PSG e Brest se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 17h (de Brasília), no Estádio Parc des Princes, em Paris, pelo jogo de volta dos playoffs das oitavas de final da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Space na TV fechada e da Max via streaming (veja a programação completa).

Após vencer o Toulouse por 1 a 0 na última rodada do Campeonato Francês, o PSG volta suas atenções para a disputa da Champions League. Como venceu o primeiro jogo por 3 a 0, a equipe parisiense pode perder por até dois gols de diferença e ainda assim avançar às oitavas de final. Em busca do título inédito, o time encerrou a fase de grupos na 15ª colocação, com 13 pontos.

Por outro lado, o Brest chega pressionado precisando vencer por quatro gols de diferença para avançar. Caso vença por três gols, a disputa será decidida nos pênaltis. Na primeira fase, o time ficou na 18ª posição, também com 13 pontos. Em nove jogos, foram quatro vitórias, um empate e quatro derrotas.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

PSG: Donnaruma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé, Barcola.

Brest: Bizot; Lala, Cardinal, Ndiaye, Bourgault; Edimilson Fernandes, Magnetti; Sima, Doumbia, Baldé; Ajorque.

Desfalques

PSG

Ibrahim Mbaye e Warren Zaire-Emery estão lesionados.

Brest

Bradley Locko, Jordan Amavi, Jonas Martin e Romain del Castillo estão machucados

Quando é?