Onde assistir a Pouso Alegre x Cruzeiro ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Mineiro

Equipes vão a campo pela sétima rodada do Estadual neste domingo (25); veja escalações, desfalques e mais informações

O Cruzeiro visita o Pouso Alegre na manhã deste domingo (25), às 11h, no Parque do Sabiá, em Uberlândia, pela sétima rodada da fase de grupos do Campeonato Mineiro 2024. O confronto terá transmissão ao vivo do Premiere, pelo pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Com seis pontos somados em seis jogos, o Pouso Alegre se encontra na terceira posição do Grupo B do Campeonato Mineiro. O Dragão ainda está na briga para se classificar para a próxima fase, mas precisa de resultados positivos para garantir sua permanencia fora da zona de rebaixamento, visto que, apenas um ponto separa o Pouso Alegre do Uberlândia, time que ocupa o quarto, e último, lugar do grupo. Um tropeço diante do Cabuloso pode colocar a equipe de Heriberto Longuinho na lanternado torneio.

Eliminado precocemente na primeira fase da Copa do Brasil pelo Sousa-PB, o Cruzeiro, por sua vez, busca redenção no Campeonato Mineiro. A equipe comandada por Larcamon pode se classificar para a fase seguinte do Estadual neste final de semana, caso vença o Pouso Alegre e o vice-líder Tombense tropece.

Líder do Grupo A com 13 pontos, o time vem de uma boa sequência no Mineiro, com quatro vitórias, um empate e uma derrota em seis jogos. Além disso, poderá contar com o volante Cifuentes, que foi regularizado no BID e já pode atuar com a camisa celeste.

Prováveis escalações

Pouso Alegre: Thiago Braga; Léo Príncipe, Felipe Moreira, Alex Alves, Vinício; Henrique Rocha, Gabriel Neto, Magno, Nathan, Thiago de Souza e David. Técnico: Heriberto Longuinho da Cunha

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Zé Ivaldo, Neris e Marlon; Lucas Silva, Lucas Romero e Matheus Pereira; Robert, Juan Dinenno e Arthur Gomes. Técnico: Nicolás Larcamón.

Desfalques

Pouso Alegre:

Sem desfalques confirmados

Cruzeiro:

Gabriel Verón e Rafael Bilu estão no depertamento médico e não participam do confronto;

Quando é?

Data: domingo, 25 de fevereiro de 2024

Horário: 11h (de Brasília)

Local: Estádio Municipal Parque do Sabiá - Uberlândia, MG