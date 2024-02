Eliminação na Copa do Brasil reduz em 4,5% previsão orçamentária do Cruzeiro

Diretoria planejava chegar às quartas de final da Copa do Brasil, mas equipe acabou caindo na primeira fase para o Sousa-PB

A eliminação do Cruzeiro para o Sousa-PB, na primeira fase da Copa do Brasil, atrapalhou o orçamento definido pela diretoria de Ronaldo Fenômeno. A meta estabelecida no documento era chegar às quartas de final, o que renderia R$ 13,44 milhões apenas em premiação, como soube a GOAL. No entanto, com a queda precoce, o clube não embolsa nem um centavo sequer.

A previsão da cúpula para a atual temporada era de um orçamento de cerca de R$ 300 milhões. A queda na primeira fase da Copa do Brasil e a impossibilidade de chegar às quartas de final do torneio representam uma redução de 4,5% do valor orçado inicialmente pela administração de Ronaldo Fenômeno.

A diretoria ainda planeja chegar à fase de mata-mata da Copa Sul-Americana e ficar entre os dez primeiros colocados do Brasileirão. O Campeonato Mineiro não estabelece premiação por colocação.

