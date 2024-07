Onde assistir a Portugal x Irlanda ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do amistoso

Seleção portuguesa faz último teste antes da estreia na Euro 2024; confira mais detalhes

Portugal e Irlanda entram em campo nesta terça-feira (11), às 15h45 (horário de Brasília), em partida amistosa. O duelo acontece no Estádio Municipal de Aveiro e terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Realizando o último amistoso antes de estrear na Euro 2024 diante da República Tcheca, no dia 18 de junho, Portugal busca acertar os últimos detalhes. O jogo fechará a trinca de testes dos portugueses nesta preparação para o torneio. Antes, os comandados do espanhol Roberto Martínez venceram a Finlândia por 4 a 2 e foram derrotados pela Croácia por 2 a 1.

Novamente fora de uma Eurocopa, a Irlanda aproveita a data Fifa para alguns testes. Comandada interinamente pelo ex-zagueiro John O'Shea, a seleção busca um novo técnico após a saída de Stephen Kenny no fim de novembro e chega motivada pela vitória por 2 a 1 no amistoso contra a Hungria na última terça-feira.

Prováveis escalações

Portugal: Rui Patrício; João Cancelo, Gonçalo Inácio, Rúben Dias, Nuno Mendes; João Palhinha, Rúben Neves, Bruno Fernandes; Bernardo Silva; Cristiano Ronaldo, Rafael Leão. Técnico: Roberto Martínez

Irlanda: Kelleher; Coleman, Duffy, Dara O'Shea; Doherty, Smallbone, Cullen, Brady; Azaz, Idah, Szmodics. Técnico: John O'Shea

Desfalques

Portugal

Sem ausências confirmadas.

Irlanda

Sem ausências confirmadas.

Quando é?