Onde assistir a Porto x Vitória de Guimarães ao vivo, na internet e na TV no Brasil e em Portugal, escalação, horário e mais do Campeonato Português 2024/25

Equipes se enfrentam pela 23ª rodada da Liga Portuguesa; veja quem transmite no Brasil e em Portugal

Porto e Vitória de Guimarães se enfrentam nesta segunda-feira (24), às 17h15 (de Brasília - 20h15 de Lisboa), pela 23ª rodada do Campeonato Português 2024/25. O jogo será no Estádio do Dragão, na cidade do Porto, e terá transmissão ao vivo da ESPN 3, na TV fechada, e do Disney+, serviço de streaming alinhado à emissora. Em Portugal, a transmissão do jogo fica por conta da Sportv, canal privado (clique aqui e confira a programação completa dos jogos).

Porto e Vitória de Guimarães entram em campo em busca de objetivos distintos no Campeonato Português. Com 46 pontos, os Dragões tentam se manter na briga pelo topo da tabela após a recente eliminação na Europa League, carregando uma sequência de quatro jogos sem perder na liga, incluindo a vitória sobre o Farense na última rodada. Já o Vitória, oitavo colocado com 31 pontos, ainda alimenta o sonho de disputar competições europeias e vê neste confronto a chance de encurtar a distância para a zona de classificação, embalado pelo empate contra o Braga no último jogo.

Prováveis escalações

Porto: Diogo Costa; Pedro, Djaló e Otávio; João Mário, Eustáquio, Varela e Francisco Moura; Mora, Pepê e Samu. Técnico: Martin Anselmi.

Vitória de Guimarães: Varela; Maga, Relvas, Borevkovic e João Mendes; Handel, Tiago Silva e Samu; Arcanjo, Nélson Oliveira e Nuno Santos. Técnico: Luis Freire.

Desfalques

Porto

Nehuén Pérez, João Mario, Martim Fernandes, Vasco Sousa e Marko Grujic estão fora.

Vitória de Guimarães

Mikel Villanueva, suspenso, está fora.

