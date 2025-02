Onde assistir a Porto x Roma ao vivo, na internet e na TV no Brasil e em Portugal, escalação, horário e mais dos playoffs da Liga Europa 2024/25

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (13), no Estádio do Dragão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Porto e Roma se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 17h (de Brasília), no Estádio do Dragão, pelo jogo de ida dos playoffs das oitavas de final da Liga Europa 2024/25. No Brasil, a partida terá transmissão ao vivo da CazéTV no YouTube. Em Portugal, o jogo ficará por conta da Sport TV 5, também na TV fechada (veja a programação completa).

Após empatar com o Sporting por 1 a 1 na última rodada do Campeonato Português, o Porto volta suas atenções para a disputa da Liga Europa. Em busca do terceiro título do torneio, os portistas encerraram a primeira fase na 18ª posição, com 11 pontos. Em oito jogos disputados, a equipe obteve três vitórias, dois empates e três derrotas.

Por outro lado, a Roma busca o bicampeonato. Na 15ª posição, com 12 pontos, a equipe italiana somou três vitórias, três empates e duas derrotas, alcançando um aproveitamento de 50%.

Prováveis escalações

Porto: Diogo Costa; Zé Pedro, Perez, Djalo, Varela, Mário, Eustáquio, Rodrigo Mora, Francisco Moura, Pepe, Samu.

Roma: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Rensch, Gourna-Douah, Cristante, Angelino, Dybala, El Shaaraway, Dovbyk.

Desfalques

