Onde assistir a Ponte Preta x Santos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (15), no Estádio Moisés Lucarelli; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ponte Preta e Santos se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela quinta rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do canal GOAT no YouTube, da TV Brasil e da Band na TV aberta, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

No meio da tabela, com cinco pontos, a Ponte Preta registra uma vitória (sobre o Amazonas por 3 a 0), dois empates (diante do Coritiba e Operário por 1 a 1) e uma derrota (para o Goiás por 3 a 0) na Série B nos primeiros quatro jogos disputados.

Por outro lado, o Santos está na briga pelas primeiras posições da Série B. Após vencer o Paysandu e o Avaí por 2 a 0, além do Guarani por 4 a 1, o Peixe foi derrotado na última rodada pelo Amazonas por 1 a 0.

Mais artigos abaixo

Em 124 jogos disputados entre as equipes, o Santos soma 69 vitórias, contra 34 da Ponte Preta, além de 21 empates. No último encontro válido pela fase de grupos do Paulistão 2024, o Peixe venceu por 3 a 1.

Prováveis escalações

Ponte Preta: Pedro Rocha; Igor, L. Haquin, Sergio Raphael, Gabriel Risso; Dudu Vieira, Emerson Santos, Iago Dias (Dodô), Élvis; Matheus Régis, Gabriel Novaes.

Santos: João Paulo; JP Chermont, Gil, Joaquim e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Guilherme e Morelos.

Desfalques

Ponte Preta

Sem desfalques confirmados.

Santos

Aderlan, Alison, Julio Furch e Pedrinho seguem lesionados.

Quando é?