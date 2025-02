Onde assistir a Plymouth x Liverpool ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa da Inglaterra 2024/25

Em situações opostas em suas divisões, clubes se enfrentam pela quarta fase do torneio de futebol mais antigo do mundo

Plymouth e Liverpool entram em campo neste domingo (9), às 12h (horário de Brasília), em compromisso válido pela quarta fase da Copa da Inglaterra 2024/25. O jogo acontece no Home Park e tem transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+ (veja a programação completa de futebol aqui).

Lanterna da segunda divisão inglesa, o Plymouth tenta virar a chave e seguir adiante no torneio. No entanto, o time precisará de uma façanha maior que a realizada na fase anterior. Depois de eliminar o Brentford como visitante, os Pilgrims agora têm a vantagem de jogar em casa, mas com um time muito mais poderoso.

O Liverpool, por sua vez, vive situação bem diferente. Brigando forte em todas as competições, os Reds miram encerrar com a primeira temporada de Arne Slot no comando da melhor maneira possível. Por isso, avançar na Copa da Inglaterra está nos planos, embora um time mais alternativo deva ser utilizado nesta fase.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Plymouth: Hazard; Talovierov, Katic, Pleguezuelo; Sorinola, Randell, Boateng, Puchacz; Baidoo, Wright; Bundu. Técnico: Miron Muslic

Liverpool: Kelleher; Bradley, Quansah, Endo, Tsimikas; McConnell, Mac Allister; Elliott, Chiesa, Luis Díaz; Darwin Núñez. Técnico: Arne Slot

Desfalques

Plymouth

Sem ausências confirmadas.

Liverpool

No departamento médico, Trent Alexander-Arnold e Tyler Morton estão indisponíveis.

Quando é?