Onde assistir a Persepolis x Al Nassr ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Cristiano Ronaldo na Liga dos Campeões da Ásia 2024/25

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (17), no Azadi Indoor Stadium, pela última rodada da fase de grupos; veja tudo o que você precisa saber

Persepolis e Al Nassr se enfrentam nesta segunda-feira (17), às 13h (horário de Brasília), em confronto válido pela 8ª rodada da Elite Oeste da Liga dos Campeões da Ásia 2024/25. A partida acontece no Azadi Indoor Stadium, em Teerã, no Irã, e terá transmissão ao vivo da ESPN4 e do Disney+ Premium (confira a programação completa de futebol aqui).

O Al Nassr vai tranquilo para este último ato da fase de grupos, já classificado para o mata-mata do torneio. Cristiano Ronaldo e companhia ainda possuem, no entanto, trabalho a fazer, já que visam à conquista da melhor campanha desta primeira fase. A equipe de Ríade possui 16 pontos na Elite Oeste, três atrás dos rivais Al Ahli e Al Hilal, líderes.

Do outro lado, o Persepolis vai tentando avançar, mesmo aos trancos e barrancos. Os iranianos somam apenas uma vitória nos últimos cinco compromissos, atualmente em 9° lugar e fora do G-8 - o time possui os mesmos seis pontos do Esteghlal, 8° colocado, mas atrás nos critérios de desempate. Ademais, os comandados de Ismail Kartal possuem alguns desfalques, que só complicam ainda mais as chances de classificação.

Prováveis escalações

Persepolis: Guendouz; Faraji, Pouraliganji, Hossein e Mohammadi; Rafiei, Mehri, khodabande e Alishah; Alipour e Dursun. Técnico: Ismail Kartal.

Al Nassr: Bento; Al Ghanam, Simakan, Laporte e Al Najdi; Brozovic, Al Khaibari, Ângelo e Mané; Durán e Cristiano Ronaldo. Técnico: Stefano Pioli.

Desfalques

Persepolis

Oston Urunov, Milad Sarlak e Saeed Sadeghi (lesionados).

Al Nassr

Otavio e Sami Al Najei (lesionados).

Quando é?