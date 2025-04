Onde assistir a Paysandu x Goiás, ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final da Copa Verde 2025

Clubes se enfrentam pelo jogo de ida da grande decisão do torneio no Mangueirão

Paysandu e Goiás entram em campo nesta quarta-feira (9), às 20h (horário de Brasília), em duelo válido pelo jogo de ida da final da Copa Verde 2025. A partida acontece no Mangueirão e não possui transmissão confirmada (confira a programação completa de futebol aqui).

Derrotado na estreia da Série B para o Athletico-PR, o Paysandu busca agora virar a chave para a decisão da Copa Verde. Jogando novamente em casa, o Papão é o atual campeão do torneio e vai em busca do pentacampeonato. Nas semifinais, o time passou pelo São Raimundo-RR por 5 a 2, no agregado.

Começando um novo trabalho com Vagner Mancini, o Goiás chega para a final embalado por uma vitória na abertura da Série B sobre o Amazonas. Campeão da Copa Verde em 2023 justamente sobre o Paysandu, o Esmeraldino superou o Brasiliense na semifinal ao vencer nos pênaltis por 5 a 4, após um empate por 3 a 3 nos 180 minutos.

Prováveis escalações

Paysandu: Matheus Nogueira; Bryan Borges, Quintana, Ramón Martínez, PK; Leandro Vilela, Matheus Vargas, Marlon; Rossi, Delvalle, Nicolas. Técnico: Luizinho Lopes

Goiás: Tadeu; Willean Lepo, Lucas Ribeiro, Messias, Douglas Teixeira; Gonzalo Freitas, Rodrigo Andrade, Juninho; Jajá, Arthur Caike, Pedrinho (Zé Hugo). Técnico: Vagner Mancini

Desfalques

Paysandu

Se recuperando de uma entorse no joelho direito, Kevyn permanece fora.

Goiás

Danilo (fratura na mão), Régis (entorse no tornozelo) e Esli García (fratura no quinto metatarso) estão indisponíveis.

Quando é?