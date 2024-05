Onde assistir a Paysandu x Avaí ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (3), no Estádio da Curuzu; confira a transmissão e outras informações do jogo

Paysandu e Avaí se enfrentam nesta sexta-feira (3), às 19h (de Brasília), no Estádio da Curuzu, em Belém, pela terceira rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

O Paysandu, atual campeão paraense, está em busca da sua primeira vitória na Série B. Até o momento, o Papão somou apenas um ponto em seis disputados. Após estrear com derrota para o Santos por 2 a 0, a equipe empatou com o Botafogo-SP por 1 a 1.

Por outro lado, o Avaí encontra-se na zona de rebaixamento da Série B, sem nenhum ponto conquistado. Em dois jogos disputados, o Leão da Ilha foi derrotado pelo Operário-PR por 1 a 0 e pelo Santos por 2 a 0.

Prováveis escalações

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson Júnior (Michel Macedo), Wanderson, Quintana e Kevyn; João Vieira, Leandro Vilela e Carlos Maia; Edinho, Ruan Ribeiro e Jean Dias.

Avaí: Igor Bohn; Marcos Vinícius, Tiago Pagnussat, Alan Costa e Mário Sérgio; Judson, Pedro Castro e Giovanni; Pottker, Gabriel Poveda e João Paulo.

Desfalques

Paysandu

Nicolas está machucado, enquanto Bryan cumprirá suspensão.

Avaí

Hygor, Gabriel Dais, Kevin, Douglas Friedrich e Jonathan Costa estão lesionados.

Quando é?

Data: sexta-feira, 3 de maio de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio da Curuzu - Belém, PA

Arbitragem: Marielson Alves (árbitro), Edevan de Oliveira e Patricia dos Reis (assistentes), Olivaldo José Alves (quarto árbitro), Rodrigo Carvalhães (VAR)