Onde assistir a Paysandu x Athletico-PR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (4), no Estádio Mangueirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Paysandu e Athletico-PR se enfrentam nesta sexta-feira (4), às 21h (de Brasília), no Estádio Mangueirão, em Belém, pela primeira rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Finalista da Copa Verde após vencer o Águia de Marabá por 3 a 1 na semifinal, o Paysandu agora foca na disputa da Série B. O Papão chega embalado por uma sequência de 11 jogos de invencibilidade. Para o confronto, o técnico Luizinho Lopes tem quase todo o elenco à disposição, com exceção de Kevyn, que segue no departamento médico.

Já o Athletico-PR busca se recuperar da eliminação na semifinal do Campeonato Paranaense, onde foi derrotado pelo Maringá por 3 a 0. O técnico Maurício Barbieri espera contar com Dudu e Esquivel para a estreia do clube na Série B.

Prováveis escalações

Paysandu: Matheus Nogueira; Bryan, Quintana, Ramon Martinez e PK; Leandro Vilela, Matheus Vargas e Marlon; Delvalle (Borasi), Rossi e Nicolas.

Athletico-PR: Mycael; Palacios, Belezi (Habraão), Léo Pelé e Fernando; Raul e Felipinho; Kevin Velasco, Zapelli e Luiz Fernando; Alan Kardec.

Desfalques

Paysandu

Kevyn segue no departamento médico.

Athletico-PR

Julimar está lesionado.

Quando é?