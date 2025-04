Onde assistir a Paysandu x Águia de Marabá, ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal do Campeonato Paraense 2025

Equipes fazem jogo único valendo uma vaga na decisão do campeonato estadual do Pará

Paysandu e Águia de Marabá se enfrentam nesta terça-feira (1), às 20h (horário de Brasília), em confronto válido pela semifinal do Campeonato Paraense 2025. O jogo acontece no Estádio Mangueirão e terá transmissão ao vivo do Canal do Benja, no YouTube (confira a programação completa de futebol aqui).

Mandante da partida por ter melhor campanha que o adversário, o Paysandu chega para o duelo após ter superado o Capitão Poço nas quartas de final por 2 a 0.

Já o Águia de Marabá terá o desafio de jogar fora de casa. Na fase anterior, o clube precisou dos pênaltis (5 a 3 na disputa) para bater o Bragantino-PA, depois do 0 a 0 no tempo normal.

Será a quarta vez consecutiva que os times se enfrentarão na semifinal do campeonato. Enquanto o Papão levou a melhor em 2022 e 2024, o Azulão Marabaense foi o vencedor em 2023.

Prováveis escalações

Paysandu: Matheus Nogueira; Bryan Borges, Quintana, Ramón Martínez, PK; Leandro Vilela, Marlon, Matheus Vargas; Rossi, Delvalle, Nicolas. Técnico: Luizinho Lopes

Águia de Marabá: Axel Lopes; Bruno Limão, Lucão, Baraka, Allan Pires; Janderson, Kukry, Doda; Érico Júnior, Jonata, Lucas Silva. Técnico: Silvio Criciúma

Desfalques

Paysandu

Sem ausências confirmadas.

Águia de Marabá

Sem ausências confirmadas.

Quando é?