Onde assistir a Palmeiras x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Choque-Rei será disputado neste domingo (18), no Allianz Parque; confira a transmissão e outras informações do jogo

Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste domingo (18), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão da Globo (para São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Distrito Federal e Minas Gerais, exceto Coronel Fabriciano, Juiz de Fora e Montes Claros) na TV aberta, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após a derrota no primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores para o Botafogo por 2 a 1, o Palmeiras volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. Porém, o técnico Abel Ferreira pode poupar alguns jogadores já visando o duelo de volta na próxima semana.

No Campeonato Brasileiro, o Verdão quer se manter no G-4. Em quarto lugar, com 38 pontos e um aproveitamento de 57%, a equipe vem de duas derrotas e dois empates.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o São Paulo vem de empate sem gols com o Nacional na Libertadores e também pode entrar em campo com time misto. Sem Zubeldía, suspenso, o Tricolor será comandado pelos auxiliares Maxi Cuberas e Carlos Gruezo. Com 38 pontos e duas vitórias consecutivas, a equipe briga para entrar no G-4 do Brasileirão.

"Clássico é clássico. Não tem de pensar em Libertadores. É virar a chave para o Brasileiro. Mas temos jogadores preparados. O treinador vai escolher a melhor formação esse jogo. Tenho certeza que o Zubeldia vai escolher a melhor formação para entrarmos no clássico com força total.", afirmou o capitão

Segundo o São Paulo, o clássico foi disputado 347 vezes, com 116 vitórias do Tricolor, 116 vitórias do Verdão, e 115 empates. Já o Palmeiras contabiliza 341 confrontos, com 116 vitórias para o São Paulo, 113 vitórias para o Palmeiras, e 112 empates.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton, Giay, Naves, Vitor Reis e Vanderlan; Fabinho (Zé Rafael), Richard Ríos e Felipe Anderson; Rômulo, Rony e Lughi.

São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Lucas, Luciano e Ferreira; Calleri.

Desfalques

Palmeiras

Murilo, expulso contra o Flamengo, cumprirá suspensão, enquanto Dudu está em transição física.

São Paulo

Zubeldía está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Alisson e Pablo Maia, estão no DM.

Quando é?