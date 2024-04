Onde assistir a Palmeiras x Flamengo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (21), no Allianz Parque; confira a transmissão e outras informações do jogo

Palmeiras e Flamengo se enfrentam na tarde deste domingo (21), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para todo o Brasil, exceto Bahia e Rio Grande do Sul) na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Embalado com quatro vitórias consecutivas na temporada, o Flamengo volta ao campo buscando manter o aproveitamento de 100% no Brasileirão. No momento, o Rubro-Negro divide a liderança com o Internacional, com seis pontos cada.

Do outro lado, o Palmeiras busca a recuperação após a derrota para o Internacional por 1 a 0 na última rodada do Brasileirão. Com três pontos, o Verdão venceu o Vitória por 1 a 0 na rodada de estreia do torneio.

Em 107 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras soma 39 vitórias, contra 36 do Flamengo, além de 32 empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2023, o Rubro-Negro venceu por 3 a 0.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Mayke, Gómez (Luan), Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Lázaro, Endrick e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Flamengo: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique, Pedro. Técnico: Tite.

Desfalques

Palmeiras

Zé Rafael, Dudu e Bruno Rodrigues estão no departamento médico.

Flamengo

Everton Cebolinha está com edema no tornozelo direito, enquanto Gabigol segue suspenso.

Quando é?

Data: domingo, 21 de abril de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Allianz Parque - São Paulo, SP

Arbitragem: Rodrigo José Pereira (árbitro), Nailton Junior e Francisco Chaves (assistentes), Wagner Silveira (quarto árbitro), Daniel Nobre Bins (VAR)