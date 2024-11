Onde assistir a Palmeiras x Ferroviária ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal do Campeonato Paulista feminino 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (9), no Allianz Parque; confira a transmissão e outras informações do jogo

Palmeiras e Ferroviária se enfrentam neste sábado (9), às 15h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Paulista 2024. Após o empate por 1 a 1, quem vencer avança à final. A partida terá transmissão ao vivo do sportv e do Space na TV fechada, da Max via streaming, além do canal Paulistão no YouTube (veja a programação completa).

Em busca do terceiro título do Paulistão feminino, o Palmeiras avançou para a semifinal após terminar a primeira fase na liderança, com 25 pontos. Em 11 jogos disputados no torneio estadual, a equipe soma oito vitórias, dois empates e uma derrota. Já o Ferroviária, tetracampeão, encerrou a primeira fase em quarto lugar, com 21 pontos.

Prováveis escalações

Palmeiras feminino: Natascha; Bruna Calderan, Pati Maldaner, Poliana e Fe Palermo; Ingryd Lima, Brena Carolina, Yoreli Rincón e Diany (Taina Maranhão); Amanda Gutierres e Lais Estevam (Stefanie). Técnica: Camilla Orlando.

Mais artigos abaixo

Ferroviária feminino: Luciana; Katiuscia, Rafa Soares, Luana Sertório e Barrinha; Nicole, Duda Santos e Micaelly (Júlia Beatriz); Darlene, Mylena Carioca e Neném.

Desfalques

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Ferroviária

Micaelly cumprirá suspensão.

Quando é?