Onde assistir a Palmeiras x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final do Campeonato Paulista 2025

Dérbi Paulista será disputado neste domingo (16), no Allianz Parque; confira a transmissão e outras informações do jogo

Palmeiras e Corinthians fazem o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista 2025 neste domingo (16), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque. A final terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta, da CazéTV no YouTube, do Nosso Futebol na TV fechada, além da Max, PlayPlus, Uol Play e Zapping via streaming (veja a programação completa).

Em busca do 27º título do Paulistão, o Palmeiras garantiu vaga na final pela sexta vez consecutiva após vencer o São Bernardo por 3 a 0 nas quartas de final e superar o rival São Paulo por 1 a 0 na semifinal. Na fase de grupos, terminou como vice-líder do Grupo D, com 23 pontos.

Por outro lado, o Corinthians deixa para trás a eliminação na Libertadores e foca na disputa do título estadual. Maior campeão do Paulistão, com 30 títulos, o Timão eliminou o Santos na semifinal por 2 a 1 e, antes disso, superou o Mirassol por 2 a 0 nas quartas de final. Na fase de grupos, liderou o Grupo A com 27 pontos e um aproveitamento de 75%.

Por ter feito a melhor campanha no Paulistão, o Corinthians terá a vantagem de decidir o título em casa. A grande final está marcada para 27 de março, na Neo Química Arena.

Em 382 clássicos disputados, o Palmeiras soma 135 vitórias, contra 130 do Timão, além de 117 empates. No último confronto, válido pela fase de grupos do Paulistão 2025, as equipes ficaram no empate por 1 a 1.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Rocha, Micael, Murilo e Piquerez; Emi Martínez, Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Félix Torres e Anglieri; José Martínez, André Carrillo, Raniele e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto (Ángel Romero).

Desfalques

Palmeiras

Gustavo Gomez, Giay, Bruno Rodrigues, Paulinho e Maurício são desfalques.

Corinthians

Igor Coronado segue no departamento médico.

Quando é?