Onde assistir a Palmeiras x Botafogo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (26), no Allianz Parque; confira a transmissão e outras informações do jogo

Em jogo decisivo pela liderança do Brasileirão, Palmeiras e Botafogo se enfrentam nesta terça-feira (26), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta, do sportv na TV fechada, além do Premiere no pay-per-view (clique aqui e confira a programação diária).

Após vencer o Atlético-GO por 1 a 0 e o empate do Botafogo contra o Vitória, o Palmeiras foi aos 70 pontos e assumiu a liderança por conta do número de vitórias (21 a 20). Para o confronto, o técnico Abel Ferreira evitou mostrar empolgação com os resultados da última rodada.

"Faltam três jogos, não vou alterar nada. Ficamos fora da Copa do Brasil com o vencedor, ficamos fora da Libertadores com um finalista. O Botafogo tem um time brilhante, um treinador excelente e grandes jogadores. O mais importante é o próximo jogo, e o próximo é o Botafogo. O mais importante é recuperar os jogadores, temos dois dias, tivemos três jogos seguidos", afirmou o treinador.

"Esta era nossa final, agora faltam mais três. Vamos continuar, o jogo mais importante agora é o próximo, em casa, contra o Botafogo. Conseguimos a mesma pontuação do ano passado, temos que continuar a nos superar. Respeito máximo ao Botafogo e terça-feira é mais uma batalha, faltam três", completou.

Por outro lado, o Botafogo busca a recuperação antes de enfrentar o Atlético-MG na final da Libertadores. Após perder a liderança do Brasileirão na última rodada, o Alvinegro entra em campo pressionado, acumulando três partidas sem vencer. A equipe carioca precisa vencer o Verdão fora de casa para não ver o título brasileiro fugir pelo segundo ano seguido.

Em 106 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras soma 40 vitórias, contra 32 do Botafogo, além de 34 empates. No último encontro válido pelas oitavas de final da Libertadores 2024, o Verdão venceu por 4 a 3 no placar agregado.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Reis (Murilo) e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Raphael Veiga e Mauricio; Felipe Anderson, Estêvão e Rony (Flaco López).

Botafogo: John; Vitinho (Ponte), Barboza, Bastos, Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino, Thiago Almada; Igor Jesus.

Desfalques

Palmeiras

Joaquín Piquerez, Bruno Rodrigues e Murilo estão no DM.

Botafogo

Tiquinho cumprirá suspensão.

Quando é?