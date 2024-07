Onde assistir a Palmeiras x Bahia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (7), no Allianz Parque; confira a transmissão e outras informações do jogo

Palmeiras e Bahia se enfrentam neste domingo (7), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na briga pela liderança do Brasileirão, o Palmeiras volta a campo após empatar com o Grêmio por 2 a 2 na última rodada. Com 27 pontos, o Verdão registra oito vitórias, três empates e três derrotas. Um aproveitamento de 64% no torneio.

Para o confronto, o técnico Abel Ferreira não poderá contar com Raphael Veiga, expulso contra o Grêmio. Já Gustavo Gómez, que estava com o Paraguai disputando a Copa América, volta a ficar à disposição.

Por outro lado, o Bahia, também com 27 pontos e com o mesmo aproveitamento da equipe paulista, vem de uma vitória por 2 a 0 sobre o Juventude na Arena Fonte Nova. No retrospecto histórico, o Palmeiras registra 26 vitórias, contra apenas 10 do time baiano, além de 17 empates. No último encontro, válido pelo returno do Brasileirão de 2023, o Verdão venceu por 1 a 0

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Naves e Piquerez; Aníbal Moreno, Fabinho, Veiga e Gabriel Menino; Estêvão e Flaco Lopez.

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Everaldo.

Desfalques

Palmeiras

Gómez, Ríos e Endrick estão disputando a Copa América, enquanto Bruno Rodrigues, Rômulo e Lázaro estão lesionados. Suspensos, Veiga, Zé Rafael e Gabriel Menino são desfalques.

Bahia

Nicolás Acevedo está lesionado e Arias está disputando a Copa América. Ambos estão fora.

Quando é?

Data: domingo, 7 de julho de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque - São Paulo, SP

Arbitragem: Jonathan Benkenstein (árbitro), Lucio Beiersdorf e Michael Stanislau (assistentes), Jefferson Ferreira (quarto árbitro), Rodrigo Nunes de Sá (VAR)