Por que Raphael Veiga é desfalque do Palmeiras contra o Grêmio pelo Brasileirão?

Meio-campista desfalca Verdão após expulsão no clássico contra o Corinthians; Zé Rafael e Gabriel Menino também estão fora por suspensão

Buscando somar pontos importantes para se manter na busca pela liderança do campenato, o Palmeiras não poderá contar com Raphael Veiga na partida contra o Grêmio, válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, que acontecerá na quinta-feira (04), às 19h (de Brasília), no Estádio Centenário, em Caxias do Sul.

O meio-campista foi expulso com um cartão vermelho direto após empurrar Garro aos 17 minutos do segundo tempo, gerando grande insatisfação da torcida palmeirense nas arquibancadas.

A expulsão de Veiga se junta a outros desfalques importantes na equipe.

