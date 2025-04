Onde assistir a Palmeiras x Bahia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro feminino 2025

Duelo agita a parte de cima da tabela na noite deste domingo; veja quem transmite

Palmeiras e Bahia entram em campo neste domingo (20), às 20h30 (horário de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro feminino de 2025. O jogo será na Arena Barueri, na região metropolitana de São Paulo, com transmissão ao vivo do Sportv, via TV fechada e Prime Video (clique aqui e confira a programação diária).

Quinto colocado do Brasileirão Feminino, o Verdão chega para o duelo embalado após a vitória por 5 a 2 sobre o Flamengo na rodada anterior. A equipe ainda está invicta na competição, com três vitórias e dois empates, e joga em casa com a chance de alcançar até a terceira posição na tabela.

O Tricolor de Aço tem apenas uma derrota até aqui e ocupa a oitava colocação no Brasileiro. Com oito pontos, as baianas podem igualar a pontuação do Palmeiras caso vençam o confronto, e chegam motivadas após o triunfo por 2 a 0 sobre o Real Brasília na quinta rodada.

O último confronto direto entre as equipes terminou com vitória palmeirense por 3 a 0, pelo Brasileirão Feminino de 2023, no Allianz Parque.

Escalações iniciais

Palmeiras: Natascha; Fe Palermo, Pati Maldaner, Isadora e Rhay Coutinho; Ingryd, Brena e Andressinha; Lais Estevam, Yoreli e Amanda Gutierres. Técnica: Camilla Orlando.

Bahia: Yanne; Dan, Aila, Tchula e Mila Santos; Suelen, Angela e Vilma; Ju Oliveira Cassia e Ellen. Técnico: Felipe Freitas.

Desfalques

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Bahia

Sem desfalques confirmados.

Quando é?